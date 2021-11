Cijfers en nieuws van lagere: Chris Janssens ontslagen bij Lokeren-Temse

Patro Eisden blijft FC Luik wel belagen. De ploeg van trainer Stijn Stijnen won met 0-2 op het veld van Heist-op-den-Berg en volgt in het klassement op 1 punt.

In 1e nationale deelt FC Luik nog altijd de lakens uit. De rood-blauwen waren vanmiddag te sterk voor Rupel Boom: 3-1. De Luikse goals vielen in de eerste 22 minuten van de partij.

Chris Janssens betaalt de rekening

Zondag, in de vooravond, heeft Lokeren-Temse bekendgemaakt dat Janssens de club verlaat.

Voor Lokeren-Temse was het alweer een matchdag om snel te vergeten. Ditmaal verloor de ploeg van Chris Janssens op Daknam met 1-2 van Oudenaarde.

In tweede afdeling A staat Ninove op kop met 29 punten. De Ninovieters wonnen met 0-3 op Merelbeke.

Nieuwe leider in 2A

In tweede afdeling B is Lyra-Lierse tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. De match op Bocholt ging voor de ploeg van coach Bart De Roover met 1-0 verloren, een doelpunt in de laatste minuut.

Lyra-Lierse is zijn leidersplaats daardoor kwijt aan Hoogstraten, dat al weken in de nek lag te hijgen. Hoogstraten klopte Belisia Bilzen, het team van Luc Nilis, ook al met 1-0.