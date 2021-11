Warriors boeken 10e zege, Lakers winnen heruitgave NBA-finale van 2020

Sterspeler Stephen Curry was met zijn 25 punten en 6 assists eens niet dé uitblinker bij de Warriors. Die eer was voor Andrew Wiggins met 35 punten. Bij de Timberwolves deed Anthony Edwards nog een stuk beter met 48 punten, maar dat volstond niet voor zijn team.

De Warriors boekten hun 10e zege van het NBA-seizoen. Het team blijft zo de beste ploeg van het seizoen.

Bij regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks loopt het minder vlot dit seizoen, maar MVP Giannis Antetokounmpo en co boekten op bezoek bij de New York Knicks wel hun tweede zege op rij, de 6e in totaal. In Madison Square Garden werd het 100-112.

In een heruitgave van de NBA-finale van 2020 haalde de LA Lakers, nog steeds zonder de geblesseerde LeBron James, het in eigen huis met 120-117 van Miami Heat. Russell Westbrook tekende voor een triple double: 25 punten, 12 rebounds en 14 assists.