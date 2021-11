Roy Jans hangt zijn fiets aan de haak op zijn 31e: "Adios"

Jans maakte het nieuws bekend op zijn Facebook-pagina. Hij hield het kort: "Na 10 jaar professioneel wielrennen is het tijd om terug te blikken op mijn carrière en te zeggen: "Adios.""



"Het was een lange reis, maar ik heb besloten om te stoppen en me nu op andere dingen te focussen."



Roy Jans begon eraan in 2012 bij An Post-Sean Kelly en droeg ook de truien van Accent.jobs-Wanty (2013), Wanty-Groupe Gobert (2014-2016), WB Veranclassic Aqua Protect (2017), Cibel-Cebon (2018), Corendon-Circus (2019) en Alpecin-Fenix (2020-2021).

De Limburger, die in 2014 vicekampioen van België werd in Wielsbeke achter Jens Debusschere, kampte de voorbije jaren met heel wat fysiek leed.



Dit seizoen kende hij maar 6 koersdagen, waarvan hij 3 keer niet finishte. Zo ook niet in zijn laatste race, de GP d'Isbergues op 19 september. Ook vorig jaar lag hij lang in de lappenmand met ook maar 14 koersdagen.

Jans, de partner van veldritkampioene Ceylin Alvarado, was geen veelwinnaar: zijn mooiste zege was de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen in 2016, ook de Gooikse Pijl (2014), een rit van de Tropicale Amissa Bongo (2014) en een rit van de Ster van Bessèges (2015) staan op zijn palmares.