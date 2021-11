Lotto volgt Orange op als hoofdpartner van Belgische basketbalploegen

"De Nationale Loterij is uitermate tevreden dat ze de nieuwe main partner van Basketball Belgium wordt", reageerde Jannie Haek, de CEO van de Nationale Loterij.



"Met dit langdurig partnership willen we ons geloof in de sport én in de nationale basketploegen benadrukken. Basketbal is een populaire sport, met een brede fanbasis en met een uniek gevoel van samenhorigheid, net als Lotto."



"Samen met onze spelers zijn we al langer supporter van de Belgian Cats en Lions, maar nu maken we het nog extra zichtbaar."



Ook Jan Van Lantschoot, de voorzitter van Basketball Belgium, was in zijn nopjes. "Met de Nationale Loterij hebben we naast Crelan een tweede hoofdsponsor gevonden die perfect bij de identiteit van Basketball Belgium past."



"Lotto is een vaste waarde in de sportwereld en we zijn dan ook erg trots om hen nu ook aan Basketball Belgium te kunnen binden. Met een bedrijf als de Nationale Loterij zitten we gebeiteld voor de toekomst, hopelijk één met goede resultaten en bijhorende successen."



Eerder raakte al bekend dat Crelan nog minstens 2 jaar langer hoofdsponsor van Basketball Belgium zal zijn.