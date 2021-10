Elke Vanhoof rijdt in finale van laatste WB-manche BMX naar 7e plaats

Elke Vanhoof heeft de Wereldbeker afgesloten met een bemoedigende zevende plaats in de finale. Zaterdag werd Vanhoof in Turkije na winst in de eerste ronde nog in de halve finales uitgeschakeld.

Maar zondag deed de 29-jarige Kempense beter. Met tweede plaatsen in haar eerste ronde en halve finale geraakte ze tot in de finale, waarin ze dus als zevende eindigde.

Vanhoof werd in 2015 nog Europees kampioen, een jaar later eindigde ze als 6e op de Olympische Spelen in Rio. Maar door een val en hersenschudding hing haar carrière als topsporter aan een zijden draadje. Dit jaar strandde ze op de Olympische Spelen in Tokio in de halve finales.

De dagzege bij de vrouwen ging net als zaterdag naar de Nederlandse Laura Smulders, maar in het eindklassement van de Wereldbeker moet zij de Colombiaanse Mariana Pajon voor laten gaan.