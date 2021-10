Petr Vakoc, ex-winnaar van de Brabantse Pijl, stopt nog voor zijn 30e met wielrennen

Petr Vakoc was amper 23 jaar toen hij in dienst van Quick-Step de Brabantse Pijl op zijn naam schreef. Dat was toen geen al te grote verrassing, want eerder dat jaar had hij de zeges en ereplaatsen opgestapeld, onder meer een 5e plaats in de Strade Bianche.

Een grote toekomst lag in het verschiet voor Vakoc, maar tijdens een trainingsstage voor aanvang van het seizoen 2018 werd hij samen met Laurens De Plus aangereden in Zuid-Afrika.

Vakoc zou pas een jaar later zijn comeback maken, maar ondanks enkele mooie ereplaatsen (onder meer 5e in Parijs-Tours) zou hij zijn oude niveau nooit meer benaderen.

De laatste seizoenen stond hij bij Alpecin-Fenix iets te vaak in de schaduw en dus heeft hij maar beslist om een einde te maken aan zijn carrière als wielrenner, op amper 29-jarige leeftijd. "Het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Bedankt aan iedereen om er een onvergetelijk avontuur van te maken!"