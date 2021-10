Testosteron wordt opgepompt voor Fury vs. Wilder: "Stop toch met boksen"

The Lord of the Rings, The Matrix, The Godfather... trilogieën zijn een recept dat scoort in de entertainmentsector. En boksen behoort tot die sector. Zeker als het gaat om twee zwaargewichten. Letterlijk en figuurlijk. Tussen 4u en 5u zondagochtend Belgisch tijd wordt verwacht dat Tyson Fury en Deontay Wilder de ring instappen in de T-Mobile Arena in Las Vegas. De voorgeschiedenis kent u allicht nog. In december 2018 bleef hun eerste kamp onbeslist, ook al vonden veel mensen toen dat Fury - die terugkwam van een dopingschorsing van 2 jaar - de zege verdiende. Er kwam dus een rematch en daarin haalde de Brit zijn slag wel thuis. Met een technische ko in de 7e ronde snoepte Fury de wereldtitel in de WBC af van Wilder en vierde dat met een opmerkelijke zangstonde.

"Na dit gevecht werk je opnieuw in een fastfoodketen"

Meer dan anderhalf jaar later is het tijd voor deel III. De kamp stond eigenlijk geprogrammeerd afgelopen zomer, maar moest uitgesteld worden door een coronabesmetting van Tyson Fury. Woensdagavond was de laatste persconferentie en vriendelijk ging het er niet aan toe. De verbale oorlogsvoering zorgde voor zoveel spanning, dat beslist werd om geen staredown te doen. De rollen waren (bewust?) goed verdeeld. Wilder zat neer met een hoofdtelefoon op en keek vaak op zijn telefoon. Fury weigerde te gaan zitten en voerde het grote woord. "Na dit gevecht ben je terug bij de fastfoodketen waar je aan het begin van je carrière werkte", daagde Fury uit.

"Je bent in ontkenning en je wordt knock-out geslagen. Doe jezelf een plezier en stop met boksen. Je erfenis is in stukken", zei de Brit. Fury kwam ook terug op de beschuldigingen en excuses die Wilder zocht na zijn nederlaag in het tweede gevecht. Volgens de Amerikaan waren de handschoenen van Fury niet reglementair en was hij al uitgeput door het zware harnas waarmee hij de arena was binnengekomen. "Wilder zei dat ik alleen het tweede gevecht won omdat ik vals speelde, maar dan verandert hij zijn hele team, traint harder dan hij ooit heeft gedaan. Ik vraag, als ik alleen won omdat ik vals speelde, wat voor zin had het om alles te veranderen?"

"Mijn energie is zoals mijn geest: erg geweldadig"