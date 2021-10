Opgeluchte Murray heeft trouwring terug: "Maar m'n schoenen stinken nog steeds"

Andy Murray is deze week aan de slag op het ATP-toernooi van Indian Wells. De Brit wilde in de bloedhete Californische woestijn zijn stinkende schoenen luchten en liet ze achter onder zijn auto.

Daarbij vergat de voormalige nummer 1 van de wereld wel dat zijn trouwring vastgeknoopt was aan zijn veters. Toen hij weer bij zijn auto kwam, bleken de schoenen - samen met de ring - verdwenen.



Murray deed op sociale media een oproep om de schoenen - en dan vooral de trouwring - terug te brengen en dat heeft zowaar gewerkt. De tennisser laat op Instagram weten dat hij de trouwring én de schoenen terug heeft.



"Kun je het geloven?", zegt Murray, die in een filmpje op Instagram aan zijn schoenen ruikt. "Ze stinken nog steeds als de pest, maar ze zijn terug en mijn trouwring ook. Nu sta ik weer op een goed blaadje", aldus Murray, die sinds 2015 getrouwd is met Kim Sears.