Vanmarcke: "Gilbert en Hayman geven me hoop dat grote klassieker nog altijd kan"

Vanmarcke reed zondag 3 keer lek, moest 2 keer van fiets wisselen en kwam ook nog eens zwaar ten val. "Anders was ik zeker bij de eerste 10 geweest, want ik moest tot 5 keer toe terugkomen en zat nog altijd bij de groep-Van Aert."

Uiteindelijk finishte hij als 23e op ruim 6 minuten van winnaar Colbrelli: "Ik weet niet waar ik zou uitgekomen zijn. Ik voelde me heel goed en zat in het begin overal in de positie waar ik wou zitten. Bij die eerste strook, waar iedereen vecht, zat ik op kop. Ik was er dus klaar voor."

Maar het was weer een gemiste kans om een grote klassieker te winnen. Toen Vanmarcke op zijn 23e de Omloop Het Nieuwsblad won tegen Tom Boonen, werd hem een grote toekomst voorspeld. Maar verder dan een 2e plaats in Roubaix (2013), twee 3e plaatsen in de Ronde (2014, 2016) en twee 2e plaatsen in Gent-Wevelgem (2010, 2016) kwam hij niet. Al te vaak werd hij gevloerd door pech.