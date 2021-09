Geen Olivier Giroud tegen onze Rode Duivels: bekijk de Franse selectie hier

Volgende week staat de laatste fase van de Nations League op het programma. Frankrijk speelt volgende week donderdag (in de halve finale) in Turijn tegen onze Rode Duivels. Een dag vroeger staat Europees kampioen Italië in Milaan tegenover Spanje.

De winnaars spelen op 10 oktober in de finale, de verliezers duelleren die dag om de derde plaats.



De Franse bondscoach Didier Deschamps neemt Bayern München-verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez opnieuw mee naar Turijn.

Olivier Giroud, doelman Steve Mandanda en de geblesseerde Corentin Tolisso zitten daarentegen niet in de selectie. Het is al de tweede keer op rij dat Giroud over het hoofd wordt gezien in de selectie van Deschamps.

Om deze afwezigheden te compenseren, koos Deschamps voor onder anderen Mattéo Guendouzi. Vooraan wordt het trio Karim Benzema - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé bijgestaan ​​door Wissam Ben Yedder, Anthony Martial en Moussa Diaby.