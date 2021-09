3 nederlagen betekenen einde voor coach bij Limburg United

De nederlagen tegen Antwerp (72-81), Bergen (67-68) en woensdag tegen Leuven (73-59) betekenden het einde voor Massot, die is ontslagen "vanwege de resultaten en prestaties van het team."

Massot was anderhalf jaar coach in Hasselt. Zijn assistent-coach Raymond Westphalen neemt over. Hij krijgt de hulp van Niels Marnegrave.