Kim Clijsters opent "nieuwe" comeback in Chicago tegen Hsieh Su-Wei

Kim Clijsters maakt volgende week haar "nieuwe" comeback, na meer dan een jaar inactiviteit. Ze kreeg een wildcard voor het toernooi in Chicago en in de eerste ronde neemt ze he op tegen Hsieh Su-Wei, de dubbelpartner van Elise Mertens.

De Taiwanese is de nummer 93 op de WTA-ranglijst, Clijsters heeft op dit moment geen ranking. Als Clijsters haar eerste wedstrijd kan winnen, dan treft ze in de tweede ronde Ons Jabbeur uit Tunesië, het 6e reekshoofd in Chicago.

De laatste match van Clijsters op het WTA-circuit is al meer dan een jaar geleden. Ze verloor in de eerste ronde van de US Open van vorig jaar van de Russin Jekaterina Alexandrova in drie sets. Voor Clijsters wordt het haar 4e match op de WTA-Tour sinds 2012.