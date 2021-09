WK wielrennen strijkt in Afrika neer: Rwanda organiseert WK van 2025

Om de wielerhorizon te verbreden had de Internationale Wielerunie UCI eerder al bekendgemaakt dat het WK in 2025 voor het eerst in Afrika zou plaatsvinden. Tanger, in Marokko, of Kigali, in Rwanda, waren de 2 kandidaten.

Dankzij zijn rijke wielertraditie lag Rwanda in poleposition om de organisatie binnen te halen. Sinds 2001 wordt er jaarlijks een Ronde van Rwanda georganiseerd, die van een lokaal evenement is uitgegroeid tot een internationale koers, die zelfs WorldTour-ploegen naar Midden-Afrika kan lokken en die steeds heel wat supporters op de been brengt.

Rwanda leverde de voorbije jaren ook enkele profrenners af, zoals Joseph Areruya en Adrien Niyonshuti.

De WK's van 2022 tot 2024 waren eerder al toegekend, aan respectievelijk Wollongong (Australië), Glasgow (Schotland) en Zürich (Zwitserland).