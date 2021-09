Verrast Pidcock op WK? "In de Vuelta heb ik hem betrapt op training bergop"

Een 4e plek in de klim naar Pico Villuercas, veel meer liet Tom Pidcock niet van zich horen in de Vuelta. Maar laat je niet misleiden: de Brit wil in Leuven wel degelijk een gooi doen naar de regenboogtrui.

"Het is inderdaad wat stil rond Pidcock", zei Sven Nys in Vive le Vélo. "Hij was wat vermoeid na de Olympische Spelen. Hij sukkelt ook met een blessure, waarvoor hij na het WK zal worden geopereerd."

"Maar als hij zijn focus op het WK zet, dan schat ik zijn kansen heel hoog in. Het parcours is op zijn lijf geschreven. Denk maar aan de Brabantse Pijl."