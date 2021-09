Fien Lammertyn verbaast opnieuw met Everesting Challenge op Koppenberg

Tijdens een Everesting Challenge moeten fietsers 8.848 hoogtemeters (het equivalent van de Mount Everest) overwinnen door één en dezelfde helling steeds op en af te rijden.

Amateurfietser Fien Lammertyn voltooide als eerste Belgische vrouw de uitdaging op rollen, deed het vervolgens nog eens over in buitenlucht op de Kluisberg en pakte in augustus zelfs uit met een dubbele Everesting Challenge op de flanken van de mijnterril van Beringen.

Dinsdag koos ze de Koppenberg uit om de uitdaging een vierde keer te voltooien. Na ruim 18 uur over de kasseien te dokkeren, met stukken met ruim 20%, mocht ze eindelijk afstappen. 8.962 hoogtemeters gaf haar fiets-gps aan.

Uiteindelijk heeft ze de koppnberg maar liefst 138 keer beklommen.Een heel straffe prestatie.