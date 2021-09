Eerste Memorial Marieke Vervoort vindt plaats op 2 oktober in Lier

Marieke Vervoort is een boegbeeld van de paralympische beweging, ze heeft de sport mee groot gemaakt in ons land. De rolstoelatlete overleed op 22 oktober 2019 op 40-jarige leeftijd.



Vervoort boekte haar grootste successen op de Paralympische Spelen in Londen 2012 en in Rio de Janeiro 2016, waar ze respectievelijk goud en zilver en zilver en brons behaalde. Ze leed aan een ongeneeslijke spierziekte en koos voor euthanasie.



"Uit respect voor haar levenswerk en haar betekenis en bijdrage voor de G-sport in ons land en voor de club in het bijzonder, willen we een blijvende herinnering in het leven roepen met deze Memorial", zo klinkt het in een persbericht.



Zo'n 120 nationale en internationale atleten met een verstandelijke of fysieke beperking nemen deel aan het evenement, onder hen ook enkele Belgische en buitenlandse wheelers.



De eerste wedstrijden vangen aan om 10 u. De apotheose met enkele wheelerwedstrijden en de aansluitende prijsuitreiking zijn voorzien omstreeks 15 u. Heel wat personen uit de onmiddellijke entourage van Marieke Vervoort zullen aanwezig zijn op de Memorial. De deelname en inkom voor het publiek is gratis.



Vorig jaar kon de geplande eerste editie van de Memorial Marieke Vervoort niet doorgaan vanwege de coronapandemie.