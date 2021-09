BEKIJK: Jonathan Sacoor krijgt chocolade medaille na 4e plek in Tokio

Toen Kenny De Ketele met Robbe Ghys 4e eindigde in de olympische koppelkoers zei De Ketele dat die ereplaats hetzelfde is als een chocolade medaille winnen.

MNM vond dat een geniale vergelijking en schenkt deze week elke dag een chocolade medaille aan een atleet die een geweldige prestatie neerzette, maar geen medaille veroverde in Tokio.

Zo strandde Jonathan Sacoor met de Belgian Tornados op de 4e plaats in de finale van de 4x400 meter.

De specialist in de baanronde was in de wolken met de chocolade medaille die hij vandaag overhandigd kreeg van Peter Van de Veire.

"Fantastisch, echt geweldig! Mijn trui hangt nu wel vol chocolade", merkte Sacoor fijntjes op. "Ik zal die medaille in 4 stukken splitsen zodat mijn ploeggenoten bij de Belgian Tornados er ook kunnen van genieten."

Sacoor droomt nu van echt eremetaal. "Volgend jaar krijgen we een WK en EK atletiek. Het jaar daarop weer een WK en daarna is het al de Olympische Spelen in Parijs. Meer dan genoeg kansen om om een echte medaille te winnen."