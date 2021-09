Gilbert is wél op het EK: "Begrijp niet goed dat ik nu wel wegkapitein mag zijn"

"Kans bestaat dat groep vooruit blijft na eerste lus"

Gilbert kwam later toe in Noord-Italië en schrapte daardoor het eerste persmoment samen met Dylan Teuns. Na een verkenning met de nationale ploeg stelde Gilbert gisteren wel vast dat het parcours "lastiger is dan verwacht".

"Vooral de eerste lus is zwaar, met enkele klimmetjes met zeer steile passages. Er volgt ook een technische afdaling van zo'n 10 kilometer. Als zich in dat eerste deel een groepje afscheidt, wordt het moeilijk om de dingen te controleren. De kans bestaat dat die groep vooruit blijft. Je moet dus zeer alert koersen van bij de start, want met slechts 180 kilometer is het een korte omloop."



Gilbert moet in Trento de ideale ploegmaat zijn voor kopman Remco Evenepoel. "Hij moet hem kalm houden, behoeden voor fouten en dergelijke meer. Neen, dat was minder nodig voor het WK. Wout van Aert weet wat winnen is", zei bondscoach Sven Vanthourenhout.

Gilbert zelf viel uit de lucht. "Ben ik een soort van wegkapitein? Moet ik Remco bijstaan? Julie weten blijkbaar al meer dan ik. Voor het WK werd me verteld dat, uit respect voor mijn palmares, ik geen plaats had op het WK om dat soort werk op te knappen. Nu moet ik dat hier plots wel doen op het EK? Dat begrijp ik niet zo goed, maar goed de tactische bespreking volgt nog."