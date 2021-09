Zwitserse aanvoerder Xhaka laat zich niet vaccineren en is nu out met corona

Xhaka moest gisteren verstek laten gaan voor de oefeninterland tegen Griekenland, nadat een PCR-test op een coronabesmetting had gewezen.



De Zwitserse bond meldde dat Xhaka in quarantaine was geplaatst, toen hij woensdagochtend symptomen vertoonde. Een eerste snelle test bleek negatief, maar nadien gaf de PCR-test een positief resultaat.



Vandaag testte de middenvelder van Arsenal opnieuw positief. In de Zwitserse pers kreeg Xhaka heel wat kritiek over zich heen. De Zwitserse bond had opgeroepen dat al zijn leden zich zouden laten vaccineren, maar Xhaka besliste dat niet te doen. Gisteren herhaalde de bond nog eens die oproep in het kader van een vaccinatiecampagne.

"Granit is als aanvoerder een rolmodel, maar hij is ook gewoon een mens", zei bondscoach Murat Yakin na de oefeninterland tegen de Grieken. "We moeten de beslissing die hij heeft genomen respecteren." In Zwitserland is net als in België vaccinatie niet verplicht.

Xhaka was de enige international die in quarantaine moest, omdat de anderen ofwel gevaccineerd, ofwel hersteld waren van corona, wist het Zwitserse dagblad Blick.