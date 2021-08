Messi, het paard, vandaag op Waregem Koerse: "Een fenomeen"

Net als in de voetbalwereld is Messi in de paardensport ook een naam als een klok. "Messi is een fenomeen in de racesport", zegt fokker Timo Keersmaekers aan Waregem Koerse. "Hij won in 2020 de Jewel Crown 2020 in Abu Dhabi en dat met een prijzenpot van 1,3 miljoen euro."



"Mijn petekind heeft de naam gekozen. Voetbalgek als hij is, was Messi een vrij logische keuze. Ik kijk echt uit naar Waregem Koerse. Een betere publiciteit in België kunnen de Arabische volbloedpaarden niet krijgen."