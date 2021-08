De Brussels Cycling Classic (1.Pro) steekt in een nieuw kleedje. De organisatie keert voor de aankomst terug naar de Houba de Strooperlaan en in het nieuwe traject zijn 2x de passage van de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Congoberg opgenomen. Vorig jaar won Tim Merlier na een massaspurt, nu geldt Remco Evenepoel als topfavoriet. Kijk vanaf 13.30u naar de koers op Eén of in de livestream hieronder.