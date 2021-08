Eén jaar na zijn vrijlating: hoe gaat het nu met Ronaldinho?

Een Goddelijke Kanarie in een kooitje. Het verhaal van voetballegende Ronaldinho die in een Paraguayaanse gevangenis belandde, ging de hele wereld rond. Exact een jaar geleden kwam het Braziliaanse genie vrij. Hoe gaat het nu met "Ronnie"?

Het was de periode dat de coronapandemie overal ter wereld wild woedde. Afgelaste wedstrijden waren zowat het enige sportnieuws. En... de (trieste) belevenissen van Ronaldinho. De gevallen voetbalengel wordt in maart 2020 gearresteerd in Paraguay, waar hij zijn boek "Genius of Life" moest promoten. Ronaldinho was het Zuid-Amerikaanse land samen met zijn broer binnengeraakt met valse paspoorten. Verkregen van een Braziliaanse zakenman.

Ronaldinho en Roberto belanden achter de tralies in Asuncion. Hun verblijf daar lijkt evenwel nog mee te vallen - vele olijke verhalen ontsnappen naar de buitenwereld.

Onder meer dat de ex-vedette van Barcelona meespeelt in een zaalvoetbaltoernooitje. In de finale triomfeert zijn ploeg Negro Cumbiero met 11-2, na 5 goals en 6 assists van Ronaldinho. De prijs: een gebraden varken van 16 kilogram. Voor zijn 40e verjaardag wordt dan weer een barbeque georganiseerd. En tussendoor volgt hij een opleiding als timmerman.

Na ongeveer een maand volgt een toptransfer voor Ronaldinho. Hij verlaat - tot verdriet van zijn medemaats - de gevangenis en wordt onder huisarrest geplaatst in een viersterrenhotel met cocktailbar en rooftopzwembad. Exact één jaar geleden mocht de Braziliaan ook vrij terugkeren naar zijn thuisland.



Maar wat is er sindsdien gebeurd?

Promo en passies

Wel, ondanks zijn veroordeling lijkt Ronaldinho niks van zijn aantrekkingskracht te hebben ingeboet. Integendeel. Volgens AS verdiende de Braziliaan in vijf maanden tijd ruim 750.000 euro. Ronaldinho was onder meer het gezicht van zijn ex-club Atletico Mineiro, diverse voetbalgames, een lijn van vitaminesupplementen en een gokbedrijf. Daarenboven lanceerde het fenomeen een eigen biologische gin (R-One) en is er een documentaire over zijn woelige leven in de maak, getiteld "The Happiest Man In The World".

Naast promowerk investeert Ronaldinho ook tijd en geld in zijn passies. Zo begint hij een eigen muzieklabel Tropa do Bruxo (de groep van de tovenaar) om getalenteerde artiesten te promoten. "Met dit project kan ik mensen bereiken en talenten blootleggen", laat de Braziliaan optekenen. Ronaldinho figureert zelf gretig in de clips van de artiesten die hij promoot. Vaak omringd door wulpse dames, een glas drank of sigaar in de hand en met een flitsende zonnebril.

Sommige nummers gaan ook over de persoonlijke ervaringen van de voormalig Gouden Bal-winnaar. Zoals de song Eterna (eeuwig) - een eerbetoon aan zijn moeder Dona Miguelina, Ronaldinho's grote steun en toeverlaat.

Verlies overwonnen

De klap is dan ook enorm wanneer ze in februari op 71-jarige leeftijd overlijdt na een lange strijd met het coronavirus. "Ze was mijn grote kracht en inspiratie", treurde Ronaldinho na haar overlijden. Vrienden van R10 zijn bang dat hij vervolgens in een depressie zou belanden. Braziliaanse kranten berichten zelfs dat de volksheld de hele dag alcohol drinkt na de dood van zijn moeder. Maar intimi spreken dat later tegen. Gesteund door zijn broer, zus en boezemvriend Eduardo Felipe zou Ronaldinho zich sterk houden. "Hij heeft de pijn van het verlies al overwonnen", vertelde Felipe daarover. "Deze man is sterker dan ooit in zijn hoofd na zijn verblijf in de gevangenis."

Bovendien kan Ronaldinho nog altijd zijn gedachten verzetten met wat hij het liefste doet: toveren met een bal. De Braziliaan is een graag geziene gast voor galawedstrijden. Naar verluidt zou hij voor een acte de présence tot 420.000 euro ontvangen. Al maakt hij ook met plezier zijn opwachting op het veld voor het goede doel. Zoals vorige maand in Tel Aviv voor een wedstrijdje tussen legendes van Barcelona en Real Madrid. Ook Deco, Rivaldo, Luis Figo en Roberto Carlos tekenden present. Maar de Israëlische fans gaan toch vooral uit hun dak voor de kunstjes van Ronaldinho - na zoveel jaren opnieuw in Barça-shirt. Net geen goal vanaf de middellijn, een onhoudbare strafschop, no-look-passjes bij de vleet en een schot op de paal.