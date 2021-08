Ploegleider: "Mathieu van der Poel heeft last, maar het is maar een kleine blessure"

"Mathieu kan trainen, maar het is rustig. En MTB'en is dat net niet. Daarom leek het ons raadzamer om alles in orde te proberen te brengen en te mikken op de doelen later dit seizoen."

"Of zijn rug ons zorgen baart? Dat valt nogal mee", vertelt ploegleider Christoph Roodhooft aan Sporza. "Het is natuurlijk een probleem, maar het is niet zo dat we denken dat het niet opgelost zal geraken."

Na de ontgoocheling in Tokio - Mathieu van der Poel kwam ten val in de MTB-race en gaf op - kwam er ook een tegenvaller op stage in Livigno.

"Neen, mentaal ziet Mathieu niet af"

Christoph Roodhooft bevestigt dat de rugproblemen al voor de val in Tokio waren opgedoken bij Mathieu van der Poel. "Hij is een beetje met die problemen uit de Tour gekomen."

"Die val in Japan zal er natuurlijk geen goed aan gedaan hebben, maar we proberen met gerichte oefeningen een oplossing te vinden. Maar het is niet omdat je er aan werkt, dat het in 1, 2, 3 voorbij en vergeten is. Dat is niet het geval."

De oorzaak is dan nog niet achterhaald? "We hebben overal gezocht, ook bij zijn fietspositie. Maar ook bij Mathieu van der Poel duiken er wel vervelende dingen op of kleine blessures."

"Eigenlijk is het niet meer dan dat. Structureel is er geen blessure, maar Mathieu heeft wel last. Dat is het probleem."

Van der Poel neemt vanaf maandag deel aan de Benelux Tour. "Hopelijk gaat vanaf dan alles vlotter. En daarna volgen met het WK (26/09) en Parijs-Roubaix (3/10) twee koersen die het verschil kunnen maken."

"Het is niet leuk", vat Roodhooft nog eens samen. "Het is vervelend. Het overkomt hem niet vaak dat hij iets moet veranderen. Het is niet aangenaam, maar we zijn gelukkig nog niet zo ver dat Mathieu mentaal afziet."