Dit was speeldag 5: trainers die verbroederen en een kolkend Sclessin

Ook op de 5e speeldag was er weer heel wat te beleven op de Belgische velden. Zo vielen trainers Leye en Blessin elkaar in de armen na een discutabel doelpunt en waren er in Jan Breydel enkele rode kaarten te noteren. Dit zijn de opvallendste beelden van het afgelopen weekend.

Sclessin davert weer op zijn grondvesten

Aan sfeer geen gebrek vrijdagavond op Sclessin. De stadions mochten weer volledig vol lopen en dat gebeurde dan ook aan de boorden van de Maas. De supporters van Standard stonden dan ook te springen om hun ploeg weer aan te moedigen.

Trainers Leye en Blessin broederlijk naast elkaar

Het interview van het weekend kwam er na Standard - KV Oostende. De buitenspellijn liet het afweten zodat het doelpunt van Amallah toch telde. Toch was het wederzijds respect tussen coaches Mbaye Leye en Alexander Blessin groot. "We hebben zulke wedstrijden nodig in België", vertelde Leye. "Voor de toeschouwers was het leuk om te zien", vervolgde Blessin.

Gered door de VAR

Marko Ilic verkeek zich even op een schot van Daiki Hashioka. De doelman van Kortrijk liet het leer tussen zijn benen glippen. Gelukkig voor Ilic kwam de VAR niet veel later tussenbeide. Er was namelijk sprake van buitenspel in de actie voor het doelpunt.

Gefrustreerde Chevalier

Nog in diezelfde wedstrijd was Teddy Chevalier nauwelijks te spreken over zijn wissel. De 34-jarige Fransman werd door coach Luka Elsner naar de kant gehaald en dat was niet naar de zin van Chevalier. Hij liet zijn frustaties de vrije loop en mepte tegen de dug-out.

Rode kaarten bij de vleet

En of de wedstrijd tussen Club Brugge en Beerschot felbevochten was. Beide teams moesten het met een mannetje minder doen nadat Frans en Nsoki twee keer geel pakten. Ricca kwam dan weer goed weg met geel na een tackle op de enkels van Soumaré.

Vanzeir: snel doelpunt en misser van formaat