Van der Sande grijpt net naast zege in Ronde van Noorwegen, Hayter zegeviert opnieuw

"Ik wil eerst het team bedanken voor het werk dat ze vandaag gedaan hebben", vertelde Tosh van der Sande na de wedstrijd. "Thomas De Gendt hield me uit de wind en Gerben Thijssen bracht me tot aan de laatste bocht."



"Op 100 meter van de streep besliste ik om mijn spurt te lanceren en zat ik in polepositie. Maar op 20 meter van de meet kwam Hayter jammer genoeg nog over mij. Het is spijtig, maar ik moet hiermee tevreden zijn."