Superfans volgen Sep Vanmarcke op de voet met hun camper in de Vuelta

Een plek in de top 10 in de Vuelta lukte voorlopig nog niet voor Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), maar aan de steun van zijn supporters zal het niet liggen. Frank Spiessens en Marleen Depraetere zijn ook nu weer op post met hun camper om hem over de Spaanse cols te schreeuwen.

De superfans wonen net als Vanmarcke in Anzegem en volgen hem overal in Europa. "De Ronde van Zwitserland, Italië, Oostenrijk... We volgen Sep altijd", bevestigt Frank Spiessens. "Hij is superman."

Vanmarcke kan de volharding van zijn trouwste supporters wel appreciëren. "Ze volgen me al jaren", zegt hij. "Elke wedstrijd in Europa komen ze kijken met hun camper. Meestal kiezen ze er een rustig plekje langs het parcours uit om hun vlag uit te hangen."

"Ik probeer altijd eens te zwaaien of een bidon te gooien als ik hen voorbij rijd. Het zijn echt heel vriendelijke mensen."