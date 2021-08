Standard leent ook Daouda Peeters (22) van Juventus

Peeters, die in Guinee geboren werd en al op jonge leeftijd naar België kwam, voetbalde bij de jeugd van Lierse en Club Brugge. In 2018 verkaste hij naar de Sampdoria-jeugdacademie, waar Juventus hem in 2019 wegkocht.

Peeters speelde 52 matchen voor de U23-ploeg van Juve in de Serie C, voor de A-ploeg kwam hij in juli 2020 één keer uit. Hij was zo de eerste Belg die officieel minuten maakte voor Juve. Standard bedong ook een aankoopoptie.



Peeters is de 2e speler van de U23 van Juve die op 2 dagen tijd naar Luik verkast. Gisteren kwam ook al zijn Tunesische leeftijdsgenoot Hamza Rafia voor een seizoen naar Sclessin. Dat is een aanvallende middenvelder.