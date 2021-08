Justine Vanhaevermaet verkast van Noorwegen naar Engelse Super League

Justine Vanhaevermaet heeft voor haar 30e al een mooi lijstje clubs afgewerkt. Ze speelde in België voor Sinaai, Lierse en Anderlecht, maar koos 3 jaar geleden voor het buitenland. Eerst bij Sand in Duitsland, daarna bij Røa en het laatste anderhalf jaar bij LSK Kvinner in Noorwegen.

Maar nu wil de Red Flame ook wel eens de sfeer in Engeland gaan opsnuiven. De aanvallende middenveldster ondertekende een contract voor 2 seizoenen voor de club ten westen van Londen.