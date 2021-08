Corona verpest EK-voorbereiding Yellow Tigers, hoofdaanvalster Grobelna past

De Volley Nations League waren voor de Yellow Tigers een groot succes, met maar liefst 9 zeges in 15 topmatchen. Dat beloofde voor het EK volleybal. Maar door corona werd de volledige voorbereiding op dat EK in de war gestuurd.



"Het was met 4 weken sowieso al een korte voorbereiding en dan werden we na 1 week ook nog eens met Covid geconfronteerd", zegt bondscoach Gert Vande Broek.



"Eerst was het 1 speelster, daarna 2, 3 en 4. We hebben de trainingen een tiental dagen moeten stilleggen en online moeten trainen, maar dan enkel fysiek. Daarna hebben we het stelselmatig weer opgestart, in kleine groepjes met mondmaskers."



"Hierdoor hebben we een belangrijke stage in Polen, met ook enkele oefenmatchen, niet kunnen laten doorgaan. De belangrijkste problemen zijn nu van de baan, met 1 uitzondering: Kaja Grobelna (de hoofdaanvalster van de Tigers) is niet voldoende hersteld en zal niet meegaan naar het EK."



"Grobelna heeft het zwaar te pakken gehad, is heel ziek geweest. Een aantal tests hebben het licht niet meer op groen gezet om door te gaan met de trainingen."