Tom Pidcock slaat de Tour in 2022 zeker over: "Ik richt me eerst op de klassiekers"

Enkele weken geleden werd Pidcock nog olympisch kampioen: "Iedereen adviseerde me om het goed te vieren, maar ik ga al vrij snel door naar de volgende uitdaging. Heel veel atleten werken hun hele carrière toe naar een medaille, voor mij is het meteen gelukt."

"De Olympische Spelen zijn net afgelopen en ik verwacht ook niet dat ik zo goed zal zijn in de eerste week. Ik zal het dag per dag bekijken en proberen om mijn kopmannen zo veel mogelijk bij te staan. Dat is ook heel fijn om te doen", zegt de winnaar van het MTB-goud in Tokio.

Het is heel kort na de Spelen, ik verwacht niet dat ik heel goed zal zijn in de eerste week.

Geen Tour in 2022

Het ging in de persbabbel voor de Vuelta ook nog over zijn verdere ambities: "Of ik de Tour in 2022 al ga rijden? Nee, zeker niet. Misschien in 2023, maar daar wil ik me ook niet op vastpinnen."

Bij de beloften bewees Pidcock met onder meer een eindzege in de Giro ook als klassementsman heel wat mogelijkheden te hebben: "Ik ga nu zeker nog voor de klassiekers. Op termijn kan die transitie, maar dat vraagt tijd. Er is echt geen haast om die stap te zetten."

"Dit jaar staat mogelijk Parijs-Roubaix wel nog op het programma, ik heb deze klassieker gewonnen bij de beloften en op de langere termijn hoop ik er zeker goed te presteren."