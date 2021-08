BEKIJK: Medvedev verliest punt... omdat hij zich excuseert tijdens de rally

Daniil Medvedev reageerde verbijsterd toen de umpire in de derde set een nagenoeg gemaakt punt plots toch aan zijn tegenstander gaf. De reden: Medvedev had Boeblik gehinderd tijdens de rally. De hindernis in kwestie: excuses van de nummer 2 van de wereld omdat zijn smash recht op het lichaam van zijn opponent belandde.

"Snap je hoe ongelooflijk onnozel deze beslissing is?", probeerde Medvedev nog verhaal te halen. "Zelfs hij (Boeblik) is je aan het uitlachen." Boeblik begreep er in ieder geval weinig van.