Nederlandse bokster beëindigt carrière na nieuwe controversiële nederlaag

Nouchka Fontijn leek op weg naar de zege tegen Lauren Price, maar de partij eindigde toch onbeslist. Daardoor moesten de juryleden uit Argentinië en Marokko, die op punten geen winnaar hadden gezien, een winnaar kiezen.

Zo duurde het lang voor de winnaar werd bekendgemaakt. De beslissing van de juryleden werd Fontijn fataal: ze kozen allebei voor Price en zo won de Britse met 3-2.

"Het is weer heel nipt, maar Fontijn moet weer afdruipen. Price heeft de rechters op haar hand gekregen", zei onze commentator Niko Lainé.

Het doet een beetje denken aan het WK van 2019 in Rusland. Toen werd Fontijn in de finale tegen Price uitgeroepen tot wereldkampioen, maar moest ze die wereldtitel inleveren na een discutabel protest van Price.

Voor de 33-jarige Fontijn was het haar laatste kamp. "In een andere sport had ik tot mijn 39e kunnen doorgaan. Boksen, dat is dag in en dag uit bikkelen. Ik ben er écht wel klaar mee", zei ze aan de NOS.