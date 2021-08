Ben Hermans koerst zichzelf naar Walhalla in Noorse Arctic Race

Met de skilatten op de rug trok het peloton in de derde etappe naar het Noorse skidorp Malselv. Vijf renners, onder wie Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) hadden wel zin in een après-ski en trokken op avontuur.

Maar ook de klassementsrenners kregen een uitgelezen kans om een gooi te doen naar de eindzege. Zo plooide Israel Start-Up Nation zich dubbel voor kopman Ben Hermans.

Onze landgenoot kon aanpikken bij een groepje met onder meer Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) en Victor Lafay (Cofidis). Na enkele prikjes in de slotkilometer mocht het trio vechten voor de ritzege én de leiderstrui.

Eiking en Lafay deden allebei een uitval, maar het was derde keer, goede keer voor Ben Hermans. Een bisnummer, want ook in 2015 won hij al eens op de klim naar Malselv. Na zijn zege in de Ronde van de Apennijnen triomfeert Hermans ook in Noorwegen. Hij begint morgen in de leiderstrui.