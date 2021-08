Belgisch zwemmen krijgt nationale structuur met Ronald Claes als bondscoach

Vlaamse Zwemfederatie: "We zullen er staan in LA 2028"

De Vlaamse Zwemfederatie reageerde ondertussen op het vertrek van Ronald Gaastra als hoofdcoach.



"We willen Ronald Gaastra oprecht bedanken voor de geleverde inspanningen en de inzet die hij in zijn al lange carrière heeft getoond, alsook voor de grote successen die hij wist te behalen", schrijft de Vlaamse Zwemfederatie, die ook nog wat toelichting gaf over haar nieuwe manier van werken.



"Voor topsport wordt ingezet op een betere ondersteuning van clubs en regio's en wordt de talentdetectie herbekeken."



"Naast een performantere jeugdwerking moeten alle geledingen ook veel nauwer gaan samenwerken en resultaatgerichter werken."



"Deze aanpak zal gecoördineerd worden door technisch directeur Lode Grossen, in nauwe samenwerking met de nieuwe Zwemfed-hoofdcoach Dirk Boets en alle medewerkers. Hij zal hiervoor samenwerken met (bondscoach) Ronald Claes."



"De Zwemfed richt zich resoluut op de toekomst richting Parijs 2024 en vooral Los Angeles 2028 en later. Dat vereist een geïntegreerde aanpak waarbij we heropbouwen vanuit de zwemschoolwerking en ondertussen alle geledingen van de zwemsporten beter op elkaar afstemmen."



"Niet enkel topsport heeft daarbij onze aandacht, ook waterveiligheid voor iedereen, recreatie en zwemplezier. Zullen we er staan in Parijs? Nog niet helemaal. Zijn we klaar in Los Angeles? Reken maar van wel."