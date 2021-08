Molano is andermaal de snelste in Ronde van Burgos, Meeus op 5

De vierde rit was een voorspelbaar voorgerecht richting massasprint. Zes vluchters werden door het peloton in toom gehouden. Vooral Bora-Hansgrohe en UAE namen hun verantwoordelijkheid. Ook een val in het pak kon de vluchters niet aan een zege helpen.

In de slotkilometers probeerden alle ploegen zich te positioneren voor de sprint. Daarin was Molano net als in rit 2 de snelste man. Hij gooide zijn wiel net voor dat van Aberasturi over de finish. Meeus moest dit keer tevreden zijn met plek 5.

Romain Bardet veroverde gisteren de leiderstrui en na een rustige dag kwam die nooit in gevaar.