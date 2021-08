De logica wordt gerespecteerd: Vanderbemden vliegt eruit in halve finales van 200 meter

"Nu moet ik gewoon van die halve finale genieten. Het doel is al bereikt, nu moet ik op zoek gaan naar een goede tijd. Dit is heel leuk na alle pech en blessures, never give up", was Robin Vanderbemden vanochtend enthousiast.

Genieten deed hij zeker in zijn halve finale, maar na een degelijke start zag hij zijn tegenstrevers al snel kleiner worden. Hij liep uiteindelijk als achtste over de meet na 21"00, drie tienden langzamer dan vanochtend.

De Canadees Andre De Grasse toonde zich de allersnelste in de halve finales. Uitlopend liep hij naar 19"73, een mooi persoonlijk record. Afwachten of hij dat record morgen (om 14.55u) in de finale nog scherper kan stellen.