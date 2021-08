Alle Belgen plaatsen zich voor de halve finales in de nacht van 2/8: dit moet u onthouden

Kunnen de Belgen moed putten uit de gouden medaille van Nina Derwael? Daar lijkt het in elk geval op, want zowel in het atletiek als in het roeien plaatsten al onze landgenoten zich voor de halve finales. Dit moet u onthouden van vannacht.

Bekijk de hoogtepunten van nacht 10

1 - 1.500m: Elise Vanderelst gaat met 5e verliezende tijd naar de halve finales

Het was nagelbijten, maar Elise Vanderelst heeft de reeksen van de 1.500 meter overleefd. Onze landgenote liep steevast mee in de voorposten van het pak, maar op 100 meter van de finish plafonneerde ze. Vanderelst zakte weg naar de 9e plaats in haar reeks (4'05"63), maar werd met de 5e verliezende tijd alsnog opgevist voor de volgende ronde.

2 - 200m: Vervaet plaatst zich met PR voor halve finales

De Belgen zijn goede verliezers vandaag. Na Elise Vanderelst mag ook Imke Vervaet met een van de beste verliezende tijden naar de halve finale. Onze landgenote liep haar persoonlijk record op de 200 meter aan diggelen met 23"05 en mag met de allerbeste verliezende tijd naar de halve finales.

3 - Kajak: Artuur Peters (K1) via de herkansingen naar de halve finales

Kajakker Artuur Peters heeft zich geplaatst voor de halve finales van de K1 1.000m sprint. Hij werd 3e in zijn reeks in 3'41"967, maar ging via de herkansingen, waarin hij won, toch nog naar de halve finales van morgen.

4 - Hermien Peters en Lize Broekx naar halve finales

In de kwartfinales van de K2 500 meter hebben Hermien Peters en Lize Broekx niet teleurgesteld. De Belgische combinatie won haar kwartfinale met overmacht en stoot samen met de nummers 2, 3 en 4 door naar de halve finales. Die halve finales staan morgen op het programma.

5 - Zelfs een val kan indrukwekkende Hassan niet van de reekszege houden

Sifan Hassan wil in Tokio drie keer goud pakken op de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m. In de reeksen van de 1.500m zag het er na een val in de slotronde even slecht uit voor de Nederlandse, maar met een indrukwekkende eindsprint won ze uiteindelijk zelfs nog haar race.

6 - Nina Derwael poseert met haar medaille (en ze stopt nog lang niet met turnen)