Straffe ontknoping in het freestyle BMX en 4 andere zaken die u moet onthouden uit de nacht van 1 augustus

Op zondag 1 augustus kunnen we de balans opmaken van het zwemtoernooi dat zijn slotdag inging. De focus verschuift nu helemaal naar de atletiek met onder anderen Kevin Borlée en Jonathan Sacoor. Maar kijkt u vooral naar de ontknoping in het freestyle BMX.

Bekijk de hoogtepunten van nacht 9

1. Atletiek: Kevin Borlée en Jonathan Sacoor naar halve finales op 400 meter

Kevin Borlée en Jonathan Sacoor hebben zich geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. De twee Belgen eindigden allebei in de top 3 in hun reeks, goed voor de rechtstreekse kwalificatie. Maandag om 13.05 uur staan de halve finales op de agenda.

2. Zwemmen: Caeleb Dressel pakt zijn 4e en 5e goud op deze Spelen

Caeleb Dressel mag 5 gouden plakken rond zijn nek hangen na deze Olympische Spelen. De ongenaakbare Amerikaan won vannacht - tijdens de slotdag van het zwemtoernooi - eerst de 50 meter vrij en daarna met de VS ook nog de 4x100 meter wisselslag.



Eerder pakte Dressel in Tokio al goud op de 100 meter vlinder, 100 meter vrije slag en 4x100 meter vrije slag.

3. Zwemmen: 7 medailles voor Emma McKeon, een record

Caeleb Dressel is de koning, Emma McKeon de koningin van het Tokyo Aquatics Centre.



McKeon vergaarde vannacht de olympische titels op de 50 meter vrij en de 4x100 meter wissel. Voor de Australische, als 3e zwemster in het team, was dat laatste goud haar 7e medaille op deze Spelen (4x goud en 3x brons). Geen enkele zwemster wist in de geschiedenis van de Olympische Spelen tot nu 7 medailles in 1 editie te verzamelen.

4. Hockey: titelverdediger Argentinië is uitgeschakeld

Argentinië was naar Tokio gekomen om zijn olympische titel met 3 jaar te verlengen. Maar de Belgische killer van Rio 2016 ging vanmorgen voor de bijl in de kwartfinales van het hockeytoernooi. Argentinië verloor van Duitsland, een team waar de Red Lions in de groepsfase vlot van wonnen.

5. Freestyle BMX: Amerikaanse denkt dat ze wint, maar Britse schrijft geschiedenis met ongeziene 360 backflip

De Amerikaanse BMX'ster Hannah Roberts werd vooruitgeschoven als de grote favoriete. Met een score van 96.10 punten voor haar eerste run dacht ze dat goud al binnen was. Toch was dat buiten de 25-jarige Charlotte Worthington gerekend. De Britse begon nog conservatief aan de finale met een score van 38.60 punten, maar trok in haar tweede run alle registers open. Na het landen van een backflip 360 - die nog nooit eerder was uitgevoerd in een vrouwelijke competitie - kreeg ze een monsterscore van 97.50 punten. Zo gaat ze de geschiedenisboeken in als eerste olympisch kampioene BMX Freestyle.

Ook spektakel bij de mannen