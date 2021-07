Surfende "Airbender" Badloe is meester van wind en water

Is de Avatar deze week gereïncarneerd op de Japanse wateren? Kiran Badloe demonstreerde alvast dat hij alle elementen van het windsurfen in de RS:X-klasse perfect beheerst.

Om goud te grijpen, moest hij vandaag in de medaillerace enkel een diskwalificatie vermijden. Daar slaagde hij met vlag, wimpel en een tweede plaats in. De voorbije dagen won Badloe vijf van de twaalf races en eindigde hij maar liefst tien keer in de top 5. Daardoor eindigde hij met een zeelengte voorsprong op zijn dichtste belagers.

Die belagers maakten er in de medaillerace wel nog een kolderiek spektakelstuk van. De nummers 2, 3 en 4 voorafgaand aan die afsluitende race (zijnde de Fransman Thomas Goyard, de Italiaan Mattia Carboni en de Pool Piotr Myszka) vertrokken veel te gretig en werden dus ook gediskwalificeerd vanwege een valse start.

De Fransman mocht uiteindelijk een schietgebedje prevelen, want hij hield nog één puntje over voor zilver. De Chinees Kun Bi kon zijn ogen niet geloven: met een vierde plaats in de medaillerace surfte hij onverhoopt nog de laatste podiumplaats op.