Buitenbeentje Fanny Smets: "Financiële strijd, maar ben in vorm van mijn leven"

"Duplantis kan alles"

Wat zijn haar ambities dan? "Ik ben gewoon in de vorm van mijn leven. Zowel fysiek als mentaal ben ik er klaar voor. Ik ben zeker dat ik een PR kan springen."

"Maar het blijft polsstokspringen, het blijft een sport. Ik kan niets garanderen, maar ik ben zeker dat ik van de wedstrijd ga genieten."

Smets kijkt ook op naar de grote man in het polsstokspringen: Armand Duplantis. "Hij is volgens mij met een stok in de handen geboren. Hij is ook heel snel. Zijn PR op de 100 meter is 10.35. In België hebben we misschien 1 man die dat kan lopen. Hij is technisch goed, hij kan alles."