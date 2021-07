Goalballer Vanhove en amazone George dragen Belgische vlag op Paralympische Spelen

Voor Bruno Vanhove worden het zijn derde Spelen. Hij was er al bij in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. In 2016 miste de goalbalploeg de Spelen.

Ook Michèle George is er in Tokio voor de derde keer bij. Zowel in Londen als in Rio was ze goed voor medailles. Twee gouden in 2012 en een gouden en een zilveren in 2016.

Vanhove en George zijn de opvolgers van zwemmer Sven Decaesstecker, die de Belgische vlag droeg bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Rio in 2016.

Rolstoelsprinter Peter Genyn droeg de vlag bij de sluitingsceremonie in Rio.