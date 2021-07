Zwemfinales: Titmus onttroont Ledecky, zilver voor Nederland, eerste goud Dressel

De Verenigde Staten heeft op het laatste nummer van de ochtendsessie dan toch nog een gouden plak gepakt. In de 4x100m vrije slag was er weinig te doen aan Caeleb Dressel en co.

Met 3'08"97 zwom het viertal geen werelrecord, maar het verschil met de rest was toch duidelijk. Italië, de beste ploeg in de kwalificaties, werd verrassend tweede (3'10"11), Canada pakte het brons (3'10"22).

Voor Caeleb Dressel, die opende voor de VS in 47"26, is het dus de eerste gouden medaille op deze Olympische Spelen. Er kunnen er nog een stuk of 5 volgen.