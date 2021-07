Opvallende doelmannen op speeldag 1: Vandevoordt à la Courtois op EK, Butez x2

De bal rolt opnieuw in het Belgisch voetbal en dat leverde meteen weer heel wat opvallendje beelden op. Wij maakten een overzichtje met keepers in een hoofdrol.

Vandevoordt kapt zich vrij à la Courtois tegen Ronaldo op EK

Standard-Genk opende vrijdag de competitie. Genk-doelman Maarten Vandevoordt had in de voorbereiding goed naar het EK gekeken. En Ook Thibaut Courtois in het oog gehouden tijdens België-Portugal. Onze nationale doelman kapte onder druk Ronaldo uit, Vandevoordt imiteerde dat tegen Muleka.

Koffi gooit zich met ware doodsverachting voor de bal en redt

Charleroi verliet Oostende met een fraaie 0-3 op zak. Dat het geen goal slikte, had het te danken aan Hervé Koffi, zijn Burkinees-Ivoriaanse doelman, die vorig seizoen indruk maakte bij degradant Moeskroen. Koffi gooide zich zonder nadenken richting tweede paal, waar hij Jack Hendry van de 1-1 hield.

Knappe dubbele save van Antwerp-goalie Butez

Antwerp gaf in Mechelen een 0-2-voorsprong uit handen (3-2). En dat ondanks een sterke prestatie van doelman Jean Butez. Die keerde heel wat Mechelse kansen. Met een knappe dubbele redding hield de doelman eerst Mrabti en daarna Druijf van de 1-1.

Eupen-doelman Nurudeen redt uitstekend en krijgt dan plots krampen

De jonge Ghanese doelman Abdul Manaf Nurudeen viel op in de match van Eupen bij Club Brugge. Niet alleen met zijn helm, maar ook met een pak goeie reddingen, waardoor hij zijn team lang in de running hield. Op het eind sukkelde de jongeling wel opvallend (tijdrekken?) met krampen, onder meer bij een schot van Rits in de 89e minuut. Uiteindelijk werd het in minuut 103 nog 2-2.

Dessers wordt pijnlijk geraakt tussen de benen: "Hij raakte niet de bal waarmee we aan het spelen waren"

De doelmannen konden zich onderscheiden dankzij de aanvallers. Genk-spits Cyriel Dessers leverde in Luik de assist voor de late 1-1-gelijkmaker van Bongonda. Maar Dessers zal nog een andere herinnering overhouden aan de partij. Hij kreeg de voet van Al-Dakhil waar het niet fijn is.

Door fikse regenvlaag wordt Beerschot-Cercle uitgesteld

Tot slot willen we jullie dé beelden van het weekend niet onthouden. De partij Beerschot-Cercle Brugge werd zaterdag geteisterd door een zondvloed. Na een half uur wachten bleek het veld nog altijd niet bespeelbaar en was de veiligheid van de spelers nog steeds in gevaar. Ref Boucaut hield het voor bekeken.