De medaillestand na dag 1: China blaast iedereen weg, Italië beste Europese land

Na dag 1 staat China soeverein bovenaan de medaillestand. Met maar liefst 3 gouden medailles en één bronzen exemplaar. 3 Chinese vrouwen kroonden zich tot olympisch kampioen in het schermen, schieten en gewichtheffen. Een Chinese man zorgde voor brons in het schieten.

Italië is het beste Europese land met een gouden medaille in het taekwondo en een zilveren in het schermen. België heeft net als 16 andere landen één medaille.