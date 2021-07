Belgian Cat Vanloo verlaat Zaragoza en trekt naar Rusland

Met de overstap van Vanloo naar Enisey Krasnoyarsk trekt er opnieuw een landgenote richting Rusland. Na Emma Meesseman en Kyara Linskens wordt ze nu dus de 3e Belgische speelster in de Russische basketbalcompetitie.

Vanloo heeft er al een stevig carrièrepad opzitten. In 2013 verliet ze België voor het Franse Mondeville. Daarna volgden nog avonturen in Zweden, Italië en Turkije, voor ze opnieuw in Frankijk bij Lyon aan de slag ging.

Met ook nog passages in Hongarije, Australië en opnieuw Zweden belandde de speelster uiteindelijk bij Zaragoza. Die club verlaat ze nu dus voor Rusland.

De 125-voudige international bereidt zich in Japan momenteel voor op de Olympische Spelen met de Belgian Cats.