Raul Jimenez viert terugkeer 8 maanden na zware schedelbreuk

Het waren schokkende beelden in de wedstrijd tussen Arsenal en Wolverhampton afgelopen seizoen. Na een kopduel met David Luiz bleef Raul Jimenez roerloos liggen. De Mexicaan werd uiteindelijk met een zuurstofmasker afgevoerd.

8 maanden later schijnt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Even werd er gevreesd voor de carrière van de 30-jarige goaltjesdief. Maar na een lange revalidatie vierde de Mexicaan vandaag eindelijk zijn terugkeer in een wedstrijd.

In de oefenpartij tegen het Engelse Crew mocht de aanvaller voor het eerst sinds zijn botsing opnieuw opdraven. Of hij de hoofdbescherming die hij vandaag droeg vanaf nu steeds zal gebruiken, is nog onduidelijk.