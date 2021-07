Is Pogacar meest complete Tourwinnaar deze eeuw? Van klimwonder tot snelheidsduivel

Amper 22 jaar en Tadej Pogacar heeft zijn 2e eindzege in de Tour al op zak. Na zijn triomftocht door Frankrijk dringt dé vraag zich op: is er iets wat de veelzijdige Sloveen niet kan? Een overzicht van zijn vele talenten.

1. Tijdrijden

Zijn ijzersterke tijdrit is misschien wel al het belangrijkste wapen gebleken van Pogacar in de Tour. Vorig jaar sleurde hij de gele trui nog van de schouders van Primoz Roglic na een fantastische klimtijdrit op La Planche des Belles Filles.



En ook dit jaar legde de Sloveen de basis voor zijn eindzege al in de eerste tijdrit. Richting Laval blies hij op een parcours voor tempobeulen de specialisten en klassementsmannen weg. De rekening voor de toppers was groot.

2. Klimmen

Dat een Tourwinnaar moet kunnen klimmen, is een binnenkopper. Maar met ook de bolletjestrui in zijn koffer demonstreerde Pogacar met verve over het beste paar klimmersbenen te beschikken. De klassementsmannen die na de eerste tijdrit al in een hoekje waren samengeveegd, kregen in de eerste bergrit naar Le Grand Bornand een nieuwe oplawaai van Pogacar. In de Pyreneeën blonk hij zijn gele trui nog wat meer op met twee ritzeges op aankomsten bergop.

3. Sprinten

Ondanks zijn frêle gestalte heeft Pogacar ook een venijnige eindsprint in huis. Zo komt hij niet alleen in de grote rondes, maar ook in de klassiekers in aanmerking voor de prijzen. Zeker na een lange, slopende koers. In Luik-Bastenaken-Luik legde hij wereldkampioen Julian Alaphilippe en de ervaren Alejandro Valverde erop in de sprint, toch geen kleine namen.

4. Valt niet

In de vlakke Touretappes staat Tadej Pogacar zijn mannetje. Hij blijft uit het gewoel en eindigde nooit lager dan de 35e plek. 8 keer stond hij in de top 10, 3 keer pronkte hij op het hoogste schavotje. De Sloveen wist zich ook beter door het peloton te manoeuvreren dan zijn rivalen. Terwijl Primoz Roglic en Geraint Thomas in de eerste Tourweek meerdere keren tegen het asfalt gingen, haalde Pogacar telkens zonder kleerscheuren de streep. Was een voorbereiding in de Ronde van Slovenië dan toch een betere keuze dan een hoogtestage voor het "pelotongevoel"?

5. Rad van tong

"De gele trui is zeker een uur extra per dag bezig met de pers", gaf Adrie van der Poel in het begin van de Tour aan. Tijd die zijn zoon Mathieu van der Poel beter kon gebruiken om te rusten. Maar Tadej Pogacar werkte al zijn persmomenten met een glimlach af. Sinds zijn raid naar Le Grand Bornand in de 8e etappe rijdt hij in het geel rond en neemt hij er alle extra vragen en verplichtingen bij, zonder er gevolgen van te dragen op de fiets. "Het was deze Tour wel zwaarder naast de fiets", gaf Pogacar toe.

6. Autoritaire leider