NBA Finals: Milwaukee komt naast Phoenix dankzij Middleton én Antetokounmpo

In Game 4 ging het gelijk op tot de rust: zelfs perfect, want het stond toen 52-52. Onder impuls van een ontketende Devin Booker liepen de bezoekers bij het begin van het 4e quarter evenwel 9 punten uit (76-85).

Booker, goed voor 42 punten in het totaal, had in 3 quarters 38 punten gemaakt. Maar een 5e fout in het begin van het 4e quarter stuurde hem voor enkele minuten naar de kant, waarna het momemtum keerde.

Middleton en Antetokounmpo zorgden voor de rentree. Middleton maakte 40 punten, waarvan 10 op een rij van 97-99 tot 107-101. Daar kwamen nog 6 rebounds en 4 assists bij.

Antetokounmpo kon zijn twee +40-prestaties van Game 2 en 3 niet evenaren, maar met 26 punten, 14 rebounds, 8 assists, 3 steals en 2 blocks deed hij meer dan zijn duit in het zakje om de stand in de NBA Finals weer gelijk te trekken.

"We wilden dit zo graag en de ploeg heeft dat getoond", reageerde de Greek Freak.

Game 5 is zaterdag weer in Phoenix. "Dit was een lastige avond", gaf Chris Paul toe. Die bleef achter met amper 10 punten en liet ook 5 balverliezen optekenen. "Maar we moeten reageren, we hebben niet voor niets het hele seizoen voor het thuisvoordeel geknokt."