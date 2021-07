Federer haalt bijna 4 miljoen op voor goede doel met veiling rackets en kledij

De veiling van de shorts, poloshirts, rackets en schoeisel van de 20-voudige grandslamwinnaar vond plaats in twee delen: een liveverkoop op 23 juni in Londen bij het beroemde veilinghuis Christie's en een onlineverkoop van 23 juni tot 14 juli.

Federer had gehoopt met de veiling iets meer dan 1 miljoen euro op te halen, maar het uiteindelijke bedrag liep dus heel wat hogerop.

"De 300 loten die online verkocht werden, gingen naar kopers in 44 landen, op de zes continenten", liet Christie's weten. "Het beste lot in de online verkoop - dat bestond uit drie rackets gebruikt op de Londense grasmat op Wimbledon in 2019 - ging van de hand voor 162.500 pond, 23 keer meer dan geschat."

"Dit is ongelooflijk", reageerde Federer. "We zijn ooit begonnen met het verzamelen van de spullen omdat we dachten dat we er misschien op een dag iets nuttigs mee konden doen. Mijn vrouw en ik zijn vereerd dat de beslissing die we hebben genomen een groot verschil zal maken voor zoveel kinderen."