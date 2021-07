De Koersbus trekt door België, met Farazijn als buschauffeur: "Een rijdend museum"

Geen bus zonder een buschauffeur en dat is voor de Koersbus toepasselijk ex-renner Peter Farazijn. "In het dagelijkse leven ben ik buschauffeur bij De Lijn. Maar eigenlijk is dit meer een vakantie voor mij. Het zijn lange dagen, maar het is heel plezant."

De Koersbus is een initiatief van het wielermuseum Koers in Roeselare. "10 dagen lang trekken we langs 20 gemeenten die een band hebben met het WK", zegt organisator Dries De Zaeytijd. "Als een soort rijdend museum."

Van Looy: "Van Aert woont op 500m van bij mij, maar ik heb hem nog nooit gezien"

Sporza zocht de Koersbus op in Herentals, nog altijd de thuishaven van tweevoudig wereldkampioen Rik Van Looy. "Ik heb het WK 2 keer na elkaar gewonnen, dus na een tijdje raakte ik die regenboogtrui wel wat gewoon."

Het kon ook een 3e keer zijn, maar in Ronse stak Benoni Beheyt zijn wiel net voor dat van De Keizer, wat toen uitmondde in een enorme rel. "Ik werd geklopt, ja, maar er zijn zoveel renners die mij geklopt hebben. Ik was nog 3 keer tweede op een WK, telkens na een Belg."

"Dat werd gewoon opgeklopt omdat dat WK in België was. En sindsdien halen de journalisten dat elke keer weer op. Ik heb onlangs nog met Beheyt gesproken. Hij was hier in Herentals voor de GP Van Looy, waarin zijn kleinzoon (Cériel Desal) 2e werd. Dat was tof."

Van Looy kan straks met Wout van Aert een stadsgenoot als opvolger in de regenboogtrui krijgen. "Dat is mijn gebuur! Hij woont maar 500 meter van bij mij. Maar ik heb hem nog nooit gesproken, zelfs nog nooit gezien. Alleen maar op televisie. Ik zag hem in de Tour aan het werk op de Ventoux en dat was wel erg indrukwekkend."